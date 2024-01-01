شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تصدر تحذيرات من تسونامي بمناطق في أقصى شرق البلاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزارة الطوارئ الروسية قولها اليوم الاثنين، إن مناطق بجزيرة سخالين الروسية ومدينتي فلاديفوستوك وناخودكا القريبة من اليابان والواقعة على الساحل الروسي على المحيط الهادئ معرضة لخطر حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

وضرب زلزال هائل بلغت قوته المبدئية 7.6 درجة وسط اليابان اليوم الاثنين مما أدى إلى إصدار تحذيرات من حدوث تسونامي وإصدار تعليمات للسكان بالإخلاء.

العودة سريعًا إلى الشاطئ

وذكرت وسائل إعلام روسية أن السلطات في مدينة فلاديفوستوك الساحلية بمنطقة بريمورسك دعت أي شخص يبحر في المياه المحلية إلى ضرورة "العودة سريعا إلى الشاطئ".

وذكرت وكالة تاس إن السلطات في منطقتي سخالين وخاباروفسك قالت إن الموجة لا تشكل خطرا على الحياة.

وأضافت أن وزارة الطوارئ الروسية نفت تقارير سابقة تحدثت عن إجراء عمليات إجلاء للسكان من المناطق المعرضة للخطر في سخالين.