المقاومة تتصيد جنود الاحتلال بالكمائن والصواريخ والاشتباكات

ياسر رشاد - القاهرة - استهدفت كتائب القسام اليوم الاثنين، قوة إسرائيلية راجلة في كمين وسط غزة، في أحد المنازل التي تتمركز أمامها آليات الاحتلال في مخيم البريج، أسفر عنه قتلى وإصابات.

وقالت القسام، إنه فور دخول القوة الإسرائيلية للمنزل للاستراحة، أطلق مقاتلوها النار والقذائف ضد التحصينات.

وتخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات عنيفة مع العدو الإسرائيلي، كما كثّف جيش الاحتلال هجماته الجوية والمدفعية، على مخيمي البريج والنصيرات.

كما خاضت المقاومة اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المتوغلة في مخيم البريج ومنطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.

وقصفت سرايا القدس، تجمعاً لجنود وآليات الاحتلال بصواريخ (بدر1) في منطقة التقدم شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما استهدفت القسام دبابة من نوع ميركافا بقذيفة “الياسين 105” شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة.