اشتباكات وانفجارات عنيفة في مخيم البريج وسط غزة

ياسر رشاد - القاهرة - وقعت اشتباكات وانفجارات عنيفة في مخيم البريج شرق المنطقة الوسطى لقطاع غزة، بعد قصف مدفعي إسرائيلي عنيف في محيط مخيم جباليا وحي التفاح.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، غارة إسرائيلية جديدة استهدفت منزلا بالنصيرات وسط قطاع غزة.



من جهتها، أطلقت حركة حماس صواريخ على تل أبيب، ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين.

وأمس الأحد، قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 150 شهيدا و286 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة الى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 21.822 شهيدا و56.451 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

من جهتها، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إنها قصفت تل أبيب وضواحيها بوابل من الصواريخ من طراز إم 90 ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين.