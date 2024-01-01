مسام: نزع 3015 لغما في اليمن خلال ديسمبر المنصرم

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن، أن فرق إزالة الألغام التابعة له قامت بإزالة 3 آلاف و15 لغما أرضيا وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة خلال شهر ديسمبر 2023.

وذكر مشروع "مسام" - في بيان أوردته قناة (اليمن) الفضائية اليوم الاثنين أن الفرق أزالت الأسبوع الماضي 719 لغما أرضيا وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة، منها 615 ذخيرة غير منفجرة و102 لغم مضاد للدبابات، ولغمين مضادين للأفراد، ليصل إجمالي المتفجرات التي أزيلت منذ بداية شهر ديسمبر إلى 3015.

وأوضحت أن فرق إزالة الألغام التابعة للمشروع قامت بتطهير 279 ألفا و594 مترا مربعا من الأراضي اليمنية الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي الأراضي التي تم تطهيرها حتى نهاية ديسمبر إلى 822 ألفا و725 مترا مربعا.

ومنذ بدء المشروع نهاية يونيو 2018، وحتى نهاية ديسمبر قامت فرق مسام بنزع 426 ألفا و809 ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة في المناطق المحررة، وفقاً لإحصائيات المشروع.