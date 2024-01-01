عبر 6 نقاط.. أبرز خسائر السودان بعد 9 أشهر من الحرب

ياسر رشاد - القاهرة - شهد العام 2023 خسائر كبيرة على السودان بعدما اندلعت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع من قلب العاصمة الخرطوم، لتمتد إلى أكثر من 60 في المائة من مساحة البلاد، مخلفة نحو 12 ألف قتيل، وتشرد بسببها أكثر من 7 ملايين تشتت بهم السبل داخل البلاد وخارجها.

نرصد أبرزها في 6 نقاط عبر السطور التالية:

12 ألف شخص فقدو حياتهم نتيجة القصف الجوي والاشتباكات الأرضية، واضطر أكثر من 7 ملايين من السكان للفرار من منازلهم.



تدمير أكثر من 200 مبنى تاريخي وإداري وخدمي في العاصمة الخرطوم.



توقف أكثر من 19 مليون طالب عن الدراسة بعد استمرار إغلاق الجامعات والمدارس للشهر التاسع على التوالي.



الجنيه السوداني يفقد 90 في المائة من قيمته، وينخفض من 550 جنيها للدولار إلى أكثر من ألف جنيه.



فقد نحو 4 ملايين من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وظائفهم بسبب الحرب.



قدرت مصادر اقتصادية خسائر الاقتصاد السوداني جراء الحرب بأكثر من 100 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر.