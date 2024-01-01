الرئاسة الفلسطينية ترفض توسط توني بلير في ملف تهجير الفلسطينيين من غزة

ياسر رشاد - القاهرة - عبرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الإثنين، عن رفضها الشديد لأية محاولات مشبوهة لتكليف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير أو غيره بالعمل من أجل تهجير المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة، مُعدة ذلك عملا مدانا ومرفوضا.

وقالت الرئاسة الفلسطينية - في بيان لها اليوم - إنها تطالب حكومة بريطانيا بعدم السماح بهذا العبث في مصير الشعب الفلسطيني ومستقبله، كما تطالب الأمين العام للأمم المتحدة بعمل ما يمكن، من أجل عدم السماح بمثل هذه الأعمال المخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية، والتي تمثل تدخلا وعملا لا يخدم سوى مصالح إسرائيل والإساءة إلى الشعب الفلسطيني وإلى حقوقه، ودفعه إلى التخلي عن أرضه.

وأضافت الرئاسة الفلسطينية، " يبدو أن توني بلير يقوم باستكمال إعلان "بلفور" الذي أصدرته حكومة بريطانيا بمشاركة أمريكية، والذي أسس لمأساة الشعب الفلسطيني، وإشعال عشرات الحروب في المنطقة، متابعة "كما أننا نعتبر توني بلير شخصاً غير مرغوب فيه في الأراضي الفلسطينية".