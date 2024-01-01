كيشيدا يحث على إخلاء المناطق التي صدر فيها تحذير تسونامي عقب الزلزال

ياسر رشاد - القاهرة - حث رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا السكان الذين يعيشون في المناطق التي صدر فيها تحذير من حدوث موجات مد عاتية تسونامي على إخلاء مناطقهم على الفور.

وأصدر كيشيدا، تعليمات للحكومة لبذل كل ما في وسعها لضمان الحفاظ على أرواح المواطنين عقب الزلزال الذي ضرب شمال وسط اليابان، بحسب وكالة الأنباء اليابانية كيودو.

وأشار كيشيدا إلى أن الحكومة اليابانية ستنقل معلومات الإخلاء بدقة، وتقيم بشكل سريع الوضع الفعلي للأضرار، وستعمل جنبا إلى جنب مع الحكومات المحلية لحماية حياة الإنسان.

وقالت الحكومة اليابانية، التي أنشأت مكتبا للاستجابة للطوارئ في مكتب رئيس الوزراء في طوكيو، إنه لم يتم الإبلاغ عن أي خلل في المحطات النووية في البلاد بعد الزلزال.

وقال الناطق باسم الحكومة يوشيماسا هاياشي: "جرى تأكيد عدم وجود أي خلل في محطة شيكا للطاقة النووية (في إيشيكاوا) ومحطات أخرى حتى الآن".

وكانت السلطات اليابانية قد أعلنت -في وقت سابق اليوم أن زلزالا بلغت قوته الأولية 7.4 درجات ضرب منطقة واسعة على ساحل بحر اليابان بوسط البلاد.

وأشارت السلطات إلى أنه تم إصدار تحذير من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" في محافظة "إيشيكاوا".