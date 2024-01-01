الإدارة العسكرية لـ"خاركيف": روسيا تقصف نحو 15 بلدة بالإقليم خلال 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم "خاركيف" الأوكراني أوليه سينيهوبوف أن الجيش الروسي قصف نحو 15 بلدة تابعة للإقليم بالمدفعية وقذائف الهاون في آخر 24 ساعة.

وقال المسئول الأوكراني - في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - إن "القصف الروسي طال منطقتي فيترينارن وكوزاتشا لوبان في إقليم خاركيف وبلدات أوهيرتسيف وفوفشانسك وبوداركي في منطقة تشوهيف وبولوهيفكا ودفوريتشنا وسينكيفكا وبتروبافليفكا وإيفانيفكا وبيريستوف في منطقة كوبيانسك".

وأضاف: أن "الجيش الروسي شن بالقرب من إيفانيفكا غارات جوية.. وفي خلال اليوم الماضي، صدت قوات الدفاع الأوكرانية 22 هجومًا للعدو بالقرب من سينكيفكا وبتروبافليفكا".. وتابع: أنه "في حوالي الساعة 01:10 ظهراً بالتوقيت المحلي، قصفت القوات الروسية منطقة كوزاشا لوبان في إقليم خاركيف، مما أدى إلى إلحاق أضرار بمنزل منفصل، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات".

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف مطارات تتمركز فيها مواقع صواريخ "ستورم شادو" البريطانية في أوكرانيا واعتراض 16 صاروخًا لراجمات "هيمارس" الأمريكية .

وذكر بيان للدفاع الروسية اليوم الاثنين أن القوات المسلحة الروسية شنت ضربة بأسلحة جوية بعيدة المدى عالية الدقة على البنية التحتية للمطارات، التي تتمركز فيها الطائرات الحاملة لصواريخ "ستورم شادو"، مؤكدة أنه تم تحقيق هدف الهجوم بضرب كافة الأهداف .

وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيانها:" لقد اعترضت الدفاعات الجوية الروسية خلال الــ 24 ساعة الأخيرة 16 صاروخًا من طراز "هيمارس" و6 صواريخ من نوع "أوراجان" وتدمير 46 طائرة مسيرة أوكرانية على محاور متفرقة .