رادعة التهديدات .. قدرات المدمرة الإيرانية ألبرز القابعة في البحر الأحمر

ياسر رشاد - القاهرة - بعد التصعيد الذي بدأ أمس الأحد، بين جماعة الحوثي والولايات المتحدة الأمريكية، عقب مقتل 10 من عناصر الحوثيين، على أيدي قوات أمريكية، أعلن الحوثيون عن الاستعدادهم للانتقام، وردت أمريكا على التهديد بتهديد ولجأت للتنسيق مع بريطانيا لحماية السفن المارة في البحر الأحمر.

المدمرة البحرية ألبرز لردع التهديدات

صباح اليوم الاثنين أرسلت إيران الداعمة للحوثيين، المدمّرة البحرية ألبرز المزودة بصواريخ كروز بحرية بعيدة المدى، لردع التهديدات الأمريكية والبريطانية، ورافقها سفينة بوشهر العسكرية، وباتت على مقربة من البحر الأحمر، للاستقرار قرب مضيق باب المندب.

تهديدات أمريكا للحوثيين

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إن الولايات المتحدة أسقطت صاروخين أُطلقا نحو سفينة حاويات في جنوب البحر الأحمر، من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

أضافت القيادة في منشور على موقع إكس (تويتر سابقاً)، أن سفينة حاويات ترفع علم سنغافورة وتملكها وتديرها الدنمارك، أبلغت عن إصابتها بصاروخ وطلبت المساعدة، وأن المدمرة الأمريكية “جريفلي” والمدمرة “لابون” استجابتا لطلب السفينة.

كما قالت القيادة المركزية الأمريكية إنه أثناء الرد على الهجوم أسقطت المدمرة جريفلي صاروخين باليستيين مضادين للسفن أُطلقا من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. وأوضحت القيادة أن السفينة صالحة للإبحار، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

مواصفات المدمرة الإيرانية ألبرز

ألبرز مدمرة مزودة بصواريخ مضادة للسفن وطوربيدات ومدافع بحرية، انضمت عام 1972 إلى القوة البحرية التابعة للجيش الإيراني، وخضعت لعدة عمليات من التطوير والتحديث، وعام 2019م أعادت البحرية الإيرانية تأهيل المدمرة ألبرز .

المدمرة ألبرز تحمل رقم 72 وطولها 94 مترا وعرضها 11 مترا وتزن 1500 طن ، كانت من المقاتلات التي شاركت في حرب الخليج الأولى "الحرب العراقية الإيرانية" ويبلغ .

دخلت المقاتلة عام 2015م إلى مضيق باب المندب، وعام 2019م شاركت في المناورات البحرية الثلاثية بين روسيا والصين وإيران، وعام 2020م تم تزويدها بمنظومات صاروخية نقطوية دقيقة، وهي من أهم المدمرات الدفاعية في إيران حاليا خاصةً بعد التحسينات والترقيات التي أُجريَت عليها.