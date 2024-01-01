وزارة الصحة تدعم 8 مستشفيات في مطروح بأجهزة طبية في أول أيام 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد البدري:

أعلنت مديرية الصحة بمطروح، اليوم الإثنين، وصول عدد من المعدات والتجهيزات الطبية إلى 8 مستشفيات تابعة لوزارة الصحة بالمحافظة وذلك في أول أيام العام الميلادى الجديد 2024 بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه مع بداية العام الجديد وصل الدعم لعدد من المستشفيات لاستكمال التجهيزات الطبية بها، حيث جرى دعم مستشفى التوليد والصحة الإنجابية بجهازين تخدير جديدين، إلى جانب دعم مستشفيات "مطروح العام، الضبعة المركزي، الحمام المركزي، رأس الحكمة المركزي، النجيلة المركزي، ،سيوة المركزي، ومستشفى الأطفال التخصصي" بعدد 15 وحدة مراقبة مركزية للمرضى بالعنايات المركزة وعدد 5 ماكينات غسيل كلوى لمستشفى مطروح العام وعدد 6 أجهزة تنفس صناعي لمستشفيات الضبعة المركزي والنجيلة المركزي والحمام المركزي.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه جاري استكمال سلاسل الدعم والإمداد لباقي المنشآت الصحية في الفترة المقبلة لرفع كفاءة وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفيات.

من جانبه وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة على الدعم المستمر لمنظومة الصحة بمطروح وجهود الوزارة المستمرة مع المحافظة لدعم وتطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية، بهدف توفير سبل الرعاية للمرضى وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف المستشفيات بالمحافظة.