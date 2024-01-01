صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 21978 فلسطينيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 21978 شهيدًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ الـ7 من أكتوبر.

وقالت وزارة الصحة، إن قوات الاحتلال ارتكبت 13 مجزرة خلال الـ24 ساعة الماضية، مما أدى إلى ارتقاء 156 شهيدًا، وإصابة 246 شخصًا.

وأفادت وزارة الصحة، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 56697 مصابًا منذ اندلاع الحرب في غزة في الـ7 من أكتوبر، مصرحة أن 70% من إجمالي الشهداء هم من النساء والأطفال.

وأضافت وزارة الصحة، أن 1.9 مليون نازح فلسطيني في قطاع غزة، يتعرضون لخطر المجاعة وانتشار الأوبئة والأمراض المعدية.

وأكدت وزارة الصحة، على ضرورة إرسال الفرق الطبية والمستشفيات الميدانية إلى غزة من أجل الاستجابة إلى العدد الكبير من المرضى والجرحى>

وقالت وزارة الصحة، إن 645 جريحًا فقط غادروا القطاع للعلاج، مطالبة المؤسسات الدولية بآلية جديدة تضمن سهولة نقل المرضى والجرحى للخارج.

واتهمت وزارة الصحة، قوات الاحتلال الإسرائيلي بتعمد استهداف 150 مؤسسة صحية وتسببه في خروج 30 مستشفى عن الخدمة.

ونددت وزارة الصحة، بمواصلة قوات الاحتلال اعتقال 99 من الكوادر الصحية في ظل ظروف غير إنسانية واستجوابهم تحت التعذيب.

وصرحت وزارة الصحة، أنها تبذل جهودًا لإعادة تشغيل مجمع الشفاء ومستشفيات أخرى وسط احتياج 800 ألف نسمة يعيشون في شمال غزة لتلك المستشفيات.