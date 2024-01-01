بوتين: روسيا ستكثف ضرباتها في أوكرانيا بعد قصف بيلغورود

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "أوكرانيا ليست عدوا لروسيا، بل العدو هو من يريد تحقيق هزيمة استراتيجية لروسيا في ساحة المعركة، ومن يريد تدمير الدولة الروسية".

واوضح خلال لقائه مع عسكريين روس في المستشفى العسكري فيشنيفسكي "إنهم يريدون تقسيم روسيا إلى 5 أجزاء ويتحدثون ويكتبون عنها علانية، وعلى مدى عقود"، لافتا الى "إنهم رعوا ما يسمى بنظام كييف لفترة طويلة ويحاولون حل مشكلتهم بمساعدة الأوكرانيين، وهي مهمة محاربة روسيا".

ورأى أن "الخطاب بدأ يتغير في الغرب وهم يبحثون عن كيفية إنهاء الصراع الآن، وروسيا تريد أيضًا إنهاء الصراع في أوكرانيا ولكن بشروطنا".

وحول الهجوم الأوكراني على بيلغورود والذي خلف ضحايا مدنيين، قال بوتين "ما حدث في بيلغورود هو هجوم إرهابي ضد المدنيين ويمكننا الرد، لكن روسيا تضرب أهدافاً عسكرية فقط"، مؤكدا ان "روسيا "ستكثف" ضرباتها في أوكرانيا بعد قصف بيلغورود".