المتحدث باسم الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة الضحايا منذ بداية العدوان الاسرائيلي لـ 21978 قتيلا و57697 مصابا

اشار المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الى ان "الاحتلال ارتكب 13 مجزرة مخلفة 156 شهيدا و246 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية"، لافتا الى "ارتفاع حصيلة الضحايا منذ بداية العدوان إلى 21978 شهيدا و57697 مصابا". كما افاد عن "استشهاد 326 من الكوادر الصحية وتدمير 104 من سيارات الإسعاف وإخراجها عن الخدمة".

ولفت الى ان "الاحتلال تعمد استهداف 150 مؤسسة صحية وأخرج 30 مستشفى عن الخدمة"، مؤكدا ان "الاحتلال مستمر في اعتقال 99 من الكوادر الصحية في ظروف غير إنسانية". وشدد على اننا "نعمل من إجل إعادة تشغيل المستشفيات في شمال غزة". وذكر اننا "نبحث مع المؤسسات الأممية إعادة تشغيل المراكز الصحية في مختلف مناطق القطاع".

وطالب "المؤسسات الأممية بالعمل على حماية المنظومة الصحية وأطقمها"، مؤكدا "ضرورة إرسال الفرق الطبية والمستشفيات الميدانية لتلبية الحاجة الهائلة". واوضح ان "1،9 مليون نازح معرضون للمجاعة والأوبئة".