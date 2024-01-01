شقق 90 مترا.. موعد طرح شقق سكن لكل المصريين لمحدودي الدخل

الشارقة - اميمة ياسر -

قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه جرى طرح مرحلة تكميلية للحاجزين في مشروع سكن لكل المصريين 3 ومن المقرر أن تنتهي يوم 4 يناير الحالي.

وأضافت مي عبدالحميد، في تصريحات تليفزيونية، أن الطرح الجديد من مشروع سكن لكل المصريين محدودي الدخل سيكون بعد 6 شهور، لكن الاهتمام في الفترة الحالية سيكون بتسليم الحاجزين السابقين في المشروع.

أكدت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هناك أكثر من 1.6 مليون مواطن قدموا طلبات للحصول على وحدات سكنية بمشروع سكن لكل المصريين.

وتابعت: "تم تسليم 580 ألف وحدة سكنية من مشروع سكن لكل المصريين، كما أن البنوك أنفقت 66 مليار جنيه في التمويل العقاري بمشروع سكن لكل المصريين، ومن المتوقع أن يكلف المشروع ما يقرب من 400 مليار جنيه.

وتتكون شقق سكن لكل المصريين لمحدودي الدخل من 90 مترا، عبارة عن 3 غرف ومطبخ وحمام، وتكون الوحدات كاملة التشطيب.