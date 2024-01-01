تحذير من خطر تسونامي بمناطق في أقصى الشرق الروسي

ابوظبي - سيف اليزيد - نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزارة الطوارئ الروسية قولها اليوم الاثنين إن مناطق بجزيرة سخالين الروسية القريبة من اليابان والواقعة على الساحل الروسي على المحيط الهادئ معرضة لخطر حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) وإن عمليات لإجلاء السكان تجري حاليا.

وذكرت الوكالة أن روسيا أصدرت اليوم الاثنين تحذيرات من حدوث موجات تسونامي في مدينتي فلاديفوستوك وناخودكا في أقصى شرق البلاد.

وضرب زلزال هائل بلغت قوته المبدئية 7.4 درجة وسط اليابان اليوم الاثنين مما أدى إلى إصدار تحذيرات من حدوث تسونامي وإصدار تعليمات للسكان بالإخلاء.