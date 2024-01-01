عاجل| الاحتلال يستهدف منزل عائلة مطر واستشهاد 7 أشخاص في دير البلح

ياسر رشاد - القاهرة - أطلق جنود الاحتلال قصف مدافعي كثيف وآخر من الدبابات على مخيمات المنطقة الوسطى في قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، إن 7 أفراد استشهدوا في قصف الاحتلال الإسرائيلي، لمنزل عائلة مطر بشارع أبو عريف في دير البلح وسط قطاع غزة.

على جانب آخر، هاجم مجاهدو القسام، تجمعًا لآليات العدو شرق حي التفاح بقذائف التاندوم والعبوات المضادة للأفراد، ما أدى لمقتل وإصابة عدد منهم.

كما تمكن مجاهدو القسام من قنص جندي شرق مخيم البريج، واستهداف 3 جنود إسرائيليين بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة القرارة شمال مدينة خانيونس.

وكانت أعلنت كتائب القسام، أنها قامت بتفجير فوهة نفق بعددٍ من جنود الاحتلال، على جبل الريس شرق حي التفاح بمدينة غزة وتوقعهم بين قتيل وجريح.



