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ننفرد بنشر تفاصيل مذكرة تفاهم بين أرض الصومال وإثيوبيا حول ميناء البحر الأحمر

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ياسر رشاد - القاهرة - حصلت “الخليج 365”، علي مذكرة التفاهم الذى وقعت منذ ساعات، بين رئيس الوزراء أثيوبيا الدكتور آبي أحمد، وموسى بيهي عبدي رئيس وزراء أرض الصومال، بشأن الحصول علي ميناء مطل على البحر الأحمر.

تمهد الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا في تأمين الوصول إلى البحر الأحمر، وتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية، وتكون بمثاة إطار للشراكة متعددة القطاعات بين الجانبين.

كما تمهد المذكرة التفاهم  تعزيز الشراكة الأمنية والاقتصادية والسياسية بينهما، علاوة على ذلك، تشير مذكرة التفاهم أيضًا إلى الطريق لتعزيزالعلاقات السياسية والدبلوماسية بينهما.
وتؤكد مذكرة التفاهم من جديد الموقف المبدئي للحكومة الإثيوبية المتمثل في تعزيز المصالح المتبادلة من خلال التعاون على أساس المعاملة بالمثل.

 وتدشن مذكرةالتفاهم فصلاً جديدًا من التعاون ولها أهمية كبيرة للتكامل الإقليمي في القرن الأفريقي، كما أنها تمكن إثيوبيا من تعزيز دورها في الحفاظ على السلام والأمن الإقليميين.

مذكرة تفاهم بين الصومال واثيوبيا
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مذكرة تفاهم بين الصومال واثيوبيا
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مذكرة تفاهم بين الصومال واثيوبيا
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مذكرة تفاهم بين الصومال واثيوبيا
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مذكرة تفاهم بين الصومال واثيوبيا
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مذكرة تفاهم بين الصومال واثيوبيا
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مذكرة تفاهم بين الصومال واثيوبيا
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مذكرة تفاهم بين الصومال واثيوبيا
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مذكرة تفاهم بين الصومال واثيوبيا
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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