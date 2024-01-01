حزب الله يعلن استهداف مواقع إسرائيلية قبالة حدود لبنان الجنوبية

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2023، استهدافه تجهيزات ومواقع عسكرية إسرائيلية قبالة حدود لبنان الجنوبية.



وقال الحزب في بيانات منفصلة، إن عناصره "استهدفوا صباح اليوم الجمعة رافعة تحمل تجهيزات ومعدّات تجسّس في مزارع دوفيف، بالأسلحة المناسبة".



وأشار "حزب الله" إلى أن مقاتليه "استهدفوا موقع حدب يارون الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة"، وحققوا "إصابة مباشرة".‏



‏من جهتها، أفادت وكالة الانباء الرسمية اللبنانية، بإطلاق إسرائيل نيران رشاشات ثقيلة على منطقة أطراف بلدة البستان، من مواقع متاخمة لبلدة عيتا الشعب، جنوب لبنان.



وفي وقت سابق، دوت صفارات الإنذار، في عدد من المستوطنات شمال إسرائيل.



وقال الجيش الإسرائيلي على منصة "إكس": "متابعة للإنذار عن تسلل قطعة جوية معادية شمال البلاد فالحديث عن تشخيص خاطئ، لا توجد خشية من حادث أمني (في إشارة إلى عملية تسلل)".



وأضاف: "تم رصد إطلاق عدة قذائف من لبنان تجاه منطقتي دوفيف وبرعام" الحدوديتين.



وأوضح الجيش الإسرائيلي أنها "هاجم مصادر النيران بالمدفعية"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.



بدورها، أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أنه تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان على منطقة "دوفيف" الحدودية، دون تسجيل إصابات.

المصدر : وكالات