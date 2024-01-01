هآرتس: 14 بلدة إسرائيلية على حدود لبنان تطالب المحكمة العليا الاسرائيلية بالإخلاء أو التعويض

اشارت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الى إن 14 بلدة إسرائيلية شمالي البلاد، قدمت إلى المحكمة العليا طلب التماس لإخلائها، أو تعويضها عن الأضرار المتراكمة منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول الماضي.
وأوضحت الصحيفة العبرية أن "سبعة من هذه التجمعات، تقع على بعد 5 كيلومترات من الحدود اللبنانية، وهي مدرجة على قائمة البلدات التي من المقرر إخلاؤها من قبل وزير الدفاع يوآف غالانت، لكن لم يتم إخلاؤها بعد”.
وأشارت إلى أن “البلدات السبع الأخرى، تقع على بعد 5 إلى 8 كيلومترات من الحدود، وحياتهم اليومية قد تضررت بشدة، مثل الكثير من البلدات التي أخلتها الدولة”.
ولم يتضح ما إذا كانت المحكمة العليا ستنظر في الالتماس، أو أن الحكومة الإسرائيلية ستقدم عروضا لسكان هذه البلدات.
وكانت إسرائيل أخلت عشرات البلدات في شمالي البلاد مع بدء الحرب إثر إطلاق قذائف من لبنان من قبل “حزب الله” وفصائل فلسطينية..
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