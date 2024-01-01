انت الان تتابع خبر 10 نصائح لتحقيق أهداف العام الجديد! والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - 2- ابحث عن من يشاركك هدفك
حاوط نفسك بأشخاص يشاركونك الأهداف نفسها ويحفزونك على تحقيقها
3- لست مجبرا على التغيير
ابتعد عن التوتر الذي يرافق القرارات الجديدة
4- لا تنتظر العام الجديد
إذا كنت جاهزا للتغيير فابدأ بنفسك من اليوم ولا تنتظر أوّل يوم من العام الجديد.
5- اختر قراراتك
اختر القرارات التي ستجعلك أسعد في حياتك
وليس القرارات المشتركة التي يتخذها كافة الناس
6- اختر هدفا عاما
اختر هدفا عاما للعام الجديد
فاختيار موضوع عام موحد يحفز العقل على تحقيق الأهداف
7- حقق هدفك بدقيقتين
اتبع قاعدة الدقيقتين التي تنصّ على أن نمنح
كل سلوك جديد نتمنى أن يتحول إلى عادة مدة دقيقتين فقط لتنفيذه كل يوم
8- ابتعد عن المغريات
تكشف الدراسات أنّ الأشخاص الذين ينجحون في تحقيق أهدافهم
هم أشخاص يظهرون أكبر قدر من ضبط النفس من خلال الابتعاد عن المغريات
9- تقبّل الفشل
الفشل في الخطط الجديدة أمر طبيعي ومتوقّع
لذا تخطي الفشل هو أول خطوة لتحقيق الأهداف المرجوّة
10- احتفل بكل خطوة
الاحتفال من أهم المشاعر التي تدفع الناس للقيام بمزيد من السلوكيات الإيجابية
والاقتراب أكثر من تحقيق الأهداف