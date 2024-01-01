انت الان تتابع خبر 10 نصائح لتحقيق أهداف العام الجديد! والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - 2- ابحث عن من يشاركك هدفك

حاوط نفسك بأشخاص يشاركونك الأهداف نفسها ويحفزونك على تحقيقها

3- لست مجبرا على التغيير

ابتعد عن التوتر الذي يرافق القرارات الجديدة



وتذكّر أن كل ما تخطط له هو احتمال وليس حقيقة واجبة الحدوثإذا كنت جاهزا للتغيير فابدأ بنفسك من اليوم ولا تنتظر أوّل يوم من العام الجديد.



5- اختر قراراتك

اختر القرارات التي ستجعلك أسعد في حياتك

وليس القرارات المشتركة التي يتخذها كافة الناس

6- اختر هدفا عاما

اختر هدفا عاما للعام الجديد

فاختيار موضوع عام موحد يحفز العقل على تحقيق الأهداف



7- حقق هدفك بدقيقتين

اتبع قاعدة الدقيقتين التي تنصّ على أن نمنح

كل سلوك جديد نتمنى أن يتحول إلى عادة مدة دقيقتين فقط لتنفيذه كل يوم

8- ابتعد عن المغريات

تكشف الدراسات أنّ الأشخاص الذين ينجحون في تحقيق أهدافهم

هم أشخاص يظهرون أكبر قدر من ضبط النفس من خلال الابتعاد عن المغريات



9- تقبّل الفشل

الفشل في الخطط الجديدة أمر طبيعي ومتوقّع

لذا تخطي الفشل هو أول خطوة لتحقيق الأهداف المرجوّة



10- احتفل بكل خطوة

الاحتفال من أهم المشاعر التي تدفع الناس للقيام بمزيد من السلوكيات الإيجابية

والاقتراب أكثر من تحقيق الأهداف