شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام.. تراجع أعداد المهاجرين غير الشرعيين إلى بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لا تزال قضية المهاجرين غير الشرعيين تؤرق بريطانيا، لكن وزارة الداخلية البريطانية أظهرت تراجعا في الأعداد خلال العام المنصرم.

وأشارت إلى انخفاض عدد المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير قانوني على متن قوارب صغيرة إلى 29437 في عام 2023.

وبينت أن الأعداد تثمل أقل بنحو 36 بالمئة عن العام السابق.

أعداد المهاجرين غير الشرعيين إلى بريطانيا

ولفتت إلى أن آخر ما رُصد لوصول هؤلاء المهاجرين في 2023 كان في 16 ديسمبر، حين عثر على 55 شخصا في قارب واحد.

كان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أكد أن "إيقاف القوارب" واحدة من أولوياته الخمس الأولى.

الهجرة إلى بريطانيا

وذكر أنه يسعى إلى إنعاش خطة عرقلها القضاء لإرسال الوافدين إلى بريطانيا بشكل غير قانوني إلى رواندا.

في عام 2022 سُجل رقما قياسي بلغ 45775 مهاجرا وصلوا على متن قوارب صغيرة إلى الشواطئ الجنوبية لإنجلترا.