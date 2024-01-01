رئيس وزراء العراق يجدد موقف بلاده الرافض للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

ياسر رشاد - القاهرة - جدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، موقف بلاده المبدئي والأخلاقي لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان وحشي من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال السوداني - في تدوينة له على منصة (X) حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) - إنه في اليوم الأول من العام الجديد، نجدّد التأكيد على موقفنا المبدئي والأخلاقي ممّا يتعرض له شعبنا الفلسطيني من عدوان وحشي، مشددا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته لإيقاف هذا العدوان وفتح الطريق أمام المساعدات الإنسانية والعمل على ضمان العيش الكريم والحرّ لكل الفلسطينيين.