وزارة الصحة السعودية تفتح باب التقديم على الوظائف الشاغرة لعام 1445

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت وزارة الصحة السعودية، محركات بحث جوجل اليوم الإثنين، فتح باب التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة المتاحة لخريجي البكالوريوس والماجستير اعتبارًا من يوم الإثنين 19 جمادى الثاني، عبر بوابة التوظيف.



وقالت الوزارة إن الوظائف المتاحة على المسميات التالية:

اختصاصي أول جودة

اختصاصي أول ذكاء أعمال.

اختصاصي أول تحليل بيانات.

اختصاصي تحليل بيانات.

اختصاصي أول إدارة مشاريع.

اختصاصي أول مهندس شبكات

اختصاصي أمن سيبراني

اختصاصي خدمات سحابية

اختصاصي مبرمج قاعدة بيانات

اختصاصي محلل وجودة نظم

مدير أنظمة تقنية معلومات

الشروط وطريقة التقديم لوظائف وزارة الصحة السعودية

وقالت الوزارة إنه يجب توفير الشروط والمستندات التالية :

وثيقة تخرج

معادلة الشهادة والسجل الأكاديمي للمؤهلات الخارجية

شهادة خبرة من التأمينات أو صاحب العمل

عدم تسجيل “فترة ساند” ضمن الخبرات

على أن يتاح التقديم خلال الفترة من 19 – 26 جمادى الآخرة عبر بوابة التوظيف

