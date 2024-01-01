مسؤول إسرائيلي: غزة يجب أن تمحى بالكامل

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال رئيس بلدية سديروت "ألون دافيدي": إن كل ما نقوم به الآن لن تكون له أي قيمة إذا لم يكن هناك قرار تجاه قطاع غزة، فإن القطاع يجب محوه بالكامل.

وطالب دافيدي بمحو منطقتي الشجاعية وبيت حانون وتقليص غزة، وترحيل أهلها لأنه كما يزعم يدعمون حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وأضاف رئيس بلدية سديروت، "الآن هو الوقت المناسب لسحق حماس، والقضاء عليها، واصفًا أن "أولئك الذين يعيشون هناك (في غزة)، مليوني شخص، هم نازيون."

وأشار دافيدي إلى أن "هذا هو الشعور الذي ينتاب جميع سكان الجنوب، الناس يريدون ويقولون بوضوح: "إما نحن أو هم"، وبعد نزول 700 ألف نسمة إلى الجنوب، يجب إغلاق شمال قطاع غزة وتدمير وتفكيك كل شيء هناك".

وأضاف "تعلمنا من 7 أكتوبر أن الحكومة والجيش في إسرائيل فشلا في تقييماتهم" معربًا عن سخطه قائلا: "بعد فشل الحكومة والجيش الآن يطالبون سكاننا بالعودة مقابل مكافأة مادية غبية دون أي وضوح بخصوص المستقبل".

كما هاجم رئيس بلدية سديروت، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والناطق باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، بأنهم لا يتحدثون بشفافية كما يعدان الناس.