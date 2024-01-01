انت الان تتابع خبر خبأها بطعامه.. ضبط ألف حبة منشط "جنسي" بحوزة مسافر بمصر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكشفت وسائل إعلام محلية أن "المتهم جرى ضبطه فور وصوله إلى المطار، وتبين لجهات الأمن إخفائه للأقراص الجنسية داخل وجبة طعام".

وحررت الجهات المعنية في مطار القاهرة محضرًا بحق المتهم، وأُحيل إلى نيابة منطقة النزهة في القاهرة.



وخلال التحقيقات، أقر المتهم بمحاولة تهريبه الأقراص الجنسية، بدعوى توزيعها كهدايا على أصدقائه في احتفالات رأس السنة.

وزعم المتهم أنه "أقدم على هذه الخطوة بعدما تلقى اتصالا هاتفيا من صديقين له، طلبا منه إحضار مثل هذه الأقراص معه".

وحرّزت الجهات المعنية الأقراص الجنسية، فيما لا تزال التحقيقات جارية مع المتهم.

