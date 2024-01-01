انت الان تتابع خبر كين يهدد رقم ليفاندوفسكي التاريخي في بايرن ميونخ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كانت البداية أولًا عبر أسطورة بايرن ميونخ جيرد مولر، الذي حقق رقمًا تاريخيًا بتسجيل 40 هدفًا في موسم (1971- 1972)، وحينها بدا رقمًا لا يمكن كسره، وصمد بالفعل 50 عامًا، حتى أتى ليفاندوفسكي وحطمه في موسم (2020- 2021) بتسجيل 41 هدفًا .وسجل ليفا الهدف رقم 41 في الدقيقة 90 في المباراة الأخيرة من الموسم، ليختم على انتصار فريقه بنتيجة (5-2) على أوجسبورج، ليظن الناس مرة أخرى أن هذا الرقم لن يتمكن أحد من الاقتراب منه.

ولم يسجل ليفاندوفسكي سوى 35 هدفًا في الموسم التالي، وقدم إيرلينج هالاند مستوى مميزًا رفقة بوروسيا دورتموند مسجلًا 27 و22 هدفًا على الترتيب في موسمين قضاهما مع الفريق.

بدوره يقدم كين مستويات لافتة للنظر في موسمه الأول رفقة البايرن، وسجّل هاتريك في الكلاسيكو أمام دورتموند وهو الثالث هذا الموسم، كما سجل ثنائية مرتين بعدها.

وبالنظر إلى تسجيل كين الهاتريك 3 مرات هذا الموسم، فاللاعب الوحيد الذي حقق ذلك الرقم عند هذه المرحلة من الموسم، كان كريستيان مولر رفقة كولن في موسم (1964- 1965).

ويتصدر كين هدافي الدوري الألماني برصيد 21 هدفا، متفوقًا بأربعة أهداف عن أقرب ملاحقه سيرهو جيراسي، مهاجم شتوتجارت الذي يملك في رصيده 17 هدفًا، بينما توج الثنائي نيكلاس فولكروج وكريستوفر نكونكو بلقب الهداف الموسم الماضي مناصفة برصيد 16 هدفًا.

وعندما سجل مولر 40 هدفًا في موسم (1970- 1971)، كان رصيده من الأهداف 13 هدفًا في تلك المرحلة من الموسم، مقابل 20 هدفًا لليفاندوفسكي في 15 مباراة، خلال الموسم الذي شهد تسجيله 41 هدفًا.

وإضافة إلى أهداف كين، نجح قائد المنتخب الإنجليزي في صناعة 5 أهداف ليساهم في تسجيل 26 هدفًا بالدوري هذا الموسم، ومنذ موسم (1992- 1993) لا يوجد لاعب وصل إلى هذا الرقم بتلك السرعة.

وبالتالي بإمكان كين تحطيم رقم ليفاندوفسكي القياسي، وذلك إذا تفادى الإصابات وتدوير التشكيل وانخفاض المستوى، لكن حسابيًا هو في الطريق لتحطيم الرقم.

ويبلغ معدل أهداف كين حاليًا هدفًا كل 63 دقيقة، ولا يزال أمامه 1,530 دقيقة لعب في المباريات الـ17 المتبقية في الدوري، وبالتالي إذا حافظ على ذلك المعدل، بإمكانه تسجيل 24 هدفًا آخر وإنهاء الموسم برصيد 45 هدفًا.

