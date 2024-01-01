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بالفيديو .. ما علاقة البرد بمرض الانسان؟

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بغداد - ياسين صفوان - على عكس الاعتقاد الشائع

الخروج في البرد لا يصيب الإنسان بالأمراض

لكن الطقس الشتوي يخلق بيئة أكثر ملائمة للجراثيم

بسبب تجمّع الناس معًا في أماكن مغلقة حيث تكون التهوية سيئة

https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-477928-638397255960613708.jpg

2024-01-01 | 18:30

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors

196 مشاهدة

على عكس الاعتقاد الشائع

الخروج في البرد لا يصيب الإنسان بالأمراض

لكن الطقس الشتوي يخلق بيئة أكثر ملائمة للجراثيم

بسبب تجمّع الناس معًا في أماكن مغلقة حيث تكون التهوية سيئة

نزلات البرد والأنفلونزا تسببها الفيروسات

تنتشر الفيروسات عن طريق استنشاق الرذاذ

والجزيئات التنفسية الصادرة عن الأشخاص المرضى

أو الأكل أو الشرب بعدهم

أو لمس الأسطح الملوثة ثم لمس عينيك أو أنفك أو فمك

مع انخفاض درجة الحرارة، تتضاعف قابلية الجسم للإصابة بالعدوى الفيروسية

فدرجات الحرارة الباردة تساعد فيروس الأنفلونزا على البقاء على قيد الحياة

والانخفاض الكبير في درجة حرارة الجسم نتيجة التعرض للبرد الشديد

يؤدي إلى هبوط الجهاز المناعي

مما يفسّر تكاثر الأمراض وانتشار الفيروسات خلال فصل الشتاء أكثر من غيره

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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