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انت الان تتابع خبر بالفيديو .. ما علاقة البرد بمرض الانسان؟ والان مع التفاصيل
الخروج في البرد لا يصيب الإنسان بالأمراض
لكن الطقس الشتوي يخلق بيئة أكثر ملائمة للجراثيم
بسبب تجمّع الناس معًا في أماكن مغلقة حيث تكون التهوية سيئةhttps://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-477928-638397255960613708.jpg
2024-01-01 | 18:30Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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الخروج في البرد لا يصيب الإنسان بالأمراض
لكن الطقس الشتوي يخلق بيئة أكثر ملائمة للجراثيم
بسبب تجمّع الناس معًا في أماكن مغلقة حيث تكون التهوية سيئة
تنتشر الفيروسات عن طريق استنشاق الرذاذ
والجزيئات التنفسية الصادرة عن الأشخاص المرضى
أو الأكل أو الشرب بعدهم
أو لمس الأسطح الملوثة ثم لمس عينيك أو أنفك أو فمك
مع انخفاض درجة الحرارة، تتضاعف قابلية الجسم للإصابة بالعدوى الفيروسية
فدرجات الحرارة الباردة تساعد فيروس الأنفلونزا على البقاء على قيد الحياة
والانخفاض الكبير في درجة حرارة الجسم نتيجة التعرض للبرد الشديد
يؤدي إلى هبوط الجهاز المناعي
مما يفسّر تكاثر الأمراض وانتشار الفيروسات خلال فصل الشتاء أكثر من غيره