شكرا لقرائتكم خبر عن بعد زلازل خطيرة.. تعليمات مهمة للمواطنين في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات من حدوث موجات مد عالية (تسونامي) في كوريا الجنوبية.

وحذر إقليم جانجون السكان في العديد من المدن والمقاطعات من تسونامي عبر رسائل نصية.

موجات تسونامي

تأتي تلك التحذيرات بعد الزلازل التي وقعت في الساحل الغربي الياباني.

وبينت هيئة الأرصاد الجوية، أن الموجات التالية في بحر اليابان يمكن أن تصل إلى مستوى أكثر خطورة.

تحذيرات للسكان في كوريا

كما نصحت السكان الذين يعيشون بالقرب من الساحل بالتوجه لأماكن مرتفعة حفاظًا على سلامتهم.

وسجلت هيئة الأرصاد الجوية موجة "تسونامي" بارتفاع 67 سم قبالة بلدة دونجهي الساحلية، بعد سلسلة من الموجات الصغيرة في وقت مبكر من المساء بالتوقيت المحلي.