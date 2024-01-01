هجوم جديد على منطقة بيلغورود الروسية

ابوظبي - سيف اليزيد - أفادت السلطات الروسية بأن قصفا أوكرانيا وضربات بطائرات مسيرة طالت منطقة بيلغورود الحدودية، اليوم الأحد.

وأضافت السلطات أن الضربات لم تسفر عن وقوع ضحايا.

وتعرضت بيلغورود لهجوم، السبت، أدى إلى مقتل 24 شخصا وإصابة 111 آخرين وفقا لحاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف. واعتبر هذا القصف الأعنف على المدنيين في روسيا منذ بدء الأزمة الأوكرانية الحالية في فبراير 2022.

واتهمت موسكو، كييف بالمسؤولة عن الهجوم على بيلغورود لكن أوكرانيا لم تتبنه حتى الآن.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة قصفت، ضمن ردها على هجوم بيلغورود، "مراكز اتخاذ قرار ومنشآت عسكرية" في مدينة خاركيف الأوكرانية.