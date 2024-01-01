مروحيات البحرية الأمريكية تقتل حوثيين

ذكر الجيش الأمريكي أن قواته فتحت النار على المتمردين الحوثيين بعد أن هاجموا سفينة شحن في البحر الأحمر، مما أسفر عن مقتل عديد منهم في تصعيد للصراع البحري المرتبط بالحرب في غزة. وقال مسؤول في البيت الأبيض: «سنتحرك دفاعاً عن النفس في المستقبل».

وفي سلسلة من البيانات، قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن طاقم المدمرة USS Gravely أسقط أولاً صاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقا على السفينة ميرسك هانغتشو، بعد أن أبلغت السفينة عن تعرضها لصاروخ في وقت سابق أثناء إبحارها عبر البحر الأحمر الجنوبي.

وقالت البحرية الأمريكية، إن أربعة زوارق صغيرة هاجمت بعد ذلك سفينة الشحن نفسها بنيران الأسلحة الصغيرة وحاول المتمردون الصعود على متن السفينة.

لذا استجابت حاملة الطائرات «يو إس إس جرافلي» والمروحيات من حاملة الطائرات «يو إس إس دوايت دي أيزنهاور» لنداء استغاثة ميرسك هانغتشو وأصدرت تحذيرات شفهية للمهاجمين، الذين ردوا بإطلاق النار على المروحيات.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن «مروحيات البحرية الأمريكية ردت بإطلاق النار دفاعا عن النفس»، مما أدى إلى إغراق ثلاثة من الزوارق الأربعة ومقتل الأشخاص الذين كانوا على متنها بينما فر القارب الرابع من المنطقة.