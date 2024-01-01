90 طائرة مسيرة رقم روسيا القياسي في العام الجديد

خلال الساعات الأولى من العام الجديد، أطلقت روسيا رقما قياسيا بـ90 طائرة من دون طيار من نوع شاهد فوق أوكرانيا، بحسب ما ذكرت القوات الجوية الأوكرانية، بينما أبلغت روسيا أيضًا عن هجمات أوكرانية.

وقال أوليه كيبر رئيس الإدارة العسكرية في المنطقة، إن صبيًا يبلغ من العمر 15 عامًا قُتل وأصيب سبعة أشخاص بعد سقوط حطام من إحدى 87 طائرة من دون طيار تم إسقاطها على مبنى سكني في مدينة أوديسا. وأدى الحطام أيضًا إلى اندلاع عدد من الحرائق الصغيرة، بما في ذلك في ميناء المدينة.

وفي مدينة لفيف الغربية، ألحقت الهجمات الروسية أضرارًا بالغة بمتحف مخصص لرومان شوخيفيتش، وهو قائد قومي وعسكري أوكراني مثير للجدل حارب من أجل استقلال أوكرانيا خلال الحرب العالمية الثانية. كما لحقت أضرار بالمباني الجامعية في بلدة دوبلياني، على الرغم من عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

القصف الأوكراني

وفي الوقت نفسه، قُتل أربعة أشخاص وأصيب 13 آخرون في أعقاب القصف الأوكراني على المناطق التي تحتلها روسيا في دونيتسك، وفقًا لزعيم المنطقة الذي عينته روسيا، دينيس بوشيلين. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الروسية أن صحفيا كان من بين الضحايا، لكنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل.

وقال الحاكم الإقليمي فياتشيسلاف جلادكوف، إن شخصا قتل أيضا وأصيب آخر في قصف على بلدة شيبيكينو الحدودية الروسية. وتأتي الضربات الجوية في أعقاب سلسلة من القصف الجوي العنيف الذي بدأ الجمعة، عندما شنت روسيا هجومًا استمر 18 ساعة وصفه أحد مسؤولي القوات الجوية بأنه أكبر وابل جوي في الحرب. وقُتل ما لا يقل عن 49 شخصًا في القصف، وأفاد رجال الإنقاذ في كييف، الإثنين، أنهم انتشلوا ما لا يقل عن ثماني جثث أخرى من تحت الأنقاض.

وأفاد مسؤولون محليون أن قصفاً ألقي باللوم فيه على أوكرانيا في وسط مدينة بيلغورود الحدودية الروسية، السبت، أدى إلى مقتل 21 شخصاً، بينهم ثلاثة أطفال.