عاجل| مستوطن يطلق النار على حافلة إسرائيلية ويصيب عدد من الأشخاص

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وسائل إعلام عبرية، أن مستوطن أطلق النار عن طريق الخطأ، في حافلة داخل مستوطنة إلعاد وأصاب ثلاثة مستوطنين بداخلها.

على جانب آخر، قُتل جندي إسرائيلي وإصابة 11 آخرين، منهما في حالة خطرة جراء انفجار عبوة صباح اليوم في بيت حانون شمال قطاع غزة.

ونشبت اشتباكات وانفجارات عنيفة بين الزوارق الحربية اليمنية "الحوثيين" وسفينة حربية أمريكية في البحر الاحمر.

وأكدت وسائل يمنية أن الحدث الأمني في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن الغربية لا زال خطير

حدث أمني خطير في مستوطنة شلومي شمال فلسطين المحتلة وعدد من القتلى في صفوف الاحتلال

وأعلنت وسائل إعلام عبرية، عن إصابة 5 جنود صهاينة عند الحدود الشمالية مع لبنان، بعد انفجارات عنيفة في منطقة يارا قرب شلومي .