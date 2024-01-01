أبو عبيدة: مجاهدونا قتلوا 16 جندياً صهيونياً ونفذوا 42 مهمة عسكرية أوقعت عدداً من الجنود قتلى وجرحى

اعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة بانه "تمكن مجاهدو القسام خلال الـ 4 أيام الماضية من تدمير 71 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا، وأكد مجاهدونا قتل 16 جنديًا صهيونيًا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، وتنفيذ 42 مهمة عسكرية أوقعت عدداً من الجنود قتلى، وجرحى وخلال تلك المهام تم استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم، وتم تفخيخ منزلين ونفقين في جنود العدو وحقل ألغام في آليات وجنود الاحتلال، إضافة لعمليتي قنص واستهداف مروحية في سماء القطاع".

واعلن ابو عبيدة بانه "تم اسقاط طائرتي استطلاع واستولوا على طائرة درون أخرى، كما دكّوا مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال في قطاع غزة، وأمطروا مدينة تل أبيب وسط الكيان بوابل من صواريخ المقادمة "M90".