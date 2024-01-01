حقل ألغام.. «القسام» تستهدف 15 جنديا إسرائيليا في عملية واحدة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، مساء الإثنين، عن مقتل 15 جنديا إسرائيليا في تفجير حقل ألغام في قوة خاصة بمدينة غزة.

وقالت "القسام"، في بيان لها، إن "قواتها قامت بتفجير الحقل الواقع في موقع الخليل العسكري شرق حي التفاح بغزة"، لافتة إلى أن "سيارات الإسعاف والمروحيات الصهيونية شوهدت تهرع لنقل القتلى والجرحى".

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الماضي، بعد عملية "طوفان الأقصى" نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.

وأسفرت العملية عن مقتل نحو 1200 شخص، وأسر نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.

وتشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.