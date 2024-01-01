وسائل إعلام عبرية: مصر ترفض المشاركة في تحالف البحر الأحمر

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية إسرائيلية أن "مصر رفضت المشاركة في التحالف الدولي بالبحر الأحمر."

وأفادت قناة "آي 24" الإسرئيلية، بأن وفدا من وزارة الخارجية الإسرائيلية سافر إلى القاهرة الأسبوع الماضي؛ لمناقشة إمكانية انضمام مصر إلى التحالف البحري الذي تقوده الولايات المتحدة، ضد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وأكدت القناة أن مصر "رفضت المشاركة بشكل فعال في قوات التحالف".

يشار إلى أن المملكة البحرينية هي الدولة العربية الوحيدة المشاركة في عملية "حارس الرخاء" حاليا.

وفي وقت سابق، أعلن لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي، عن بدء عملية بحرية جديدة لتأمين الملاحة البحرية في البحر الأحمر، بعد هجمات متكررة من مليشيات الحوثي على السفن التجارية في جنوبي البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان أصدرته في الـ 19 ديسمبر الماضي، إن عملية حارس الرخاء مبادرة أمنية جديدة تنفذها مهمة متعددة الجنسيات تحت مظلة القوات البحرية المشتركة وقيادة فرقة العمل 153 التابعة لها، وتركز على الأمن في البحر الأحمر.

وأضاف البيان أن عملية حارس الازدهار، تجمع عدة دول تشمل: المملكة المتحدة والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا، للتصدي بشكل مشترك للتحديات الأمنية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، بهدف ضمان حرية الملاحة لجميع الدول وتعزيز الأمن والرخاء الإقليميين.