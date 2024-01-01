شكرا لقرائتكم خبر عن بلجيكا تتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تولت بلجيكا اليوم الاثنين، قيادة مجلس الاتحاد الأوروبي إحدى المؤسسات الرئيسية للاتحاد الأوروبي .

ومع اقتراب انتخابات يونيو على المستوى الأوروبي، فإن الرئاسة البلجيكية هي الأخيرة في الدورة التشريعية الأوروبية الحالية، التي بدأت في عام 2019.

وهذه هي المرة الـ13 التي تترأس فيها بلجيكا المجلس، الذي يجمع وزراء الحكومات والدول الأعضاء الـ 27 كل أسبوع، إما في بروكسل أو لوكسمبورغ.

البرلمان الأوروبي

واختارت بلجيكا ستة مواضيع ذات أولوية: سيادة القانون، والقدرة التنافسية، والتحول الإيكولوجي، وجدول الأعمال الاجتماعي، واللجوء والهجرة، والسياسة الخارجية.

ومن خلال تقاسم السلطات التشريعية مع البرلمان الأوروبي، يمثل المجلس الجانب الحكومي الدولي لعملية صنع القرار اليومية للاتحاد الأوروبي، ويحدد السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي وقرارات الميزانية.

كما يبرم الاتفاقيات الدولية، وينبغي عدم الخلط بينه وبين المجلس الأوروبي، الذي يحدد الاتجاهات السياسية العريضة، ولا مجلس أوروبا، وهو هيئة من خارج الاتحاد الأوروبي تتألف من 46 دولة تعزز حقوق الإنسان.