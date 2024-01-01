تعيين معارض سابق رئيساً للوزراء في تشاد

ابوظبي - سيف اليزيد - عيّن الرئيس التشادي الجنرال محمد إدريس ديبي إنتو، اليوم الاثنين، قيادياً معارضاً بارزاً، رئيساً للوزراء بعد أن عاد مؤخراً من المنفى.

بقي سوكسيه ماسرا، الذي يرأس حزب «ترانسفورمرز»، معارضاً وكان في المنفى إلى أن عاد إلى تشاد في نوفمبر الماضي.

وقبل أيام على استفتاء الشهر الماضي على دستور جديد صوّت 86 في المئة من المشاركين فيه بـ«نعم»، حضّ ماسرا أنصاره على التصويت لصالح الدستور الجديد فيما يتوقع أن تمهّد اعتماد الدستور لإجراء انتخابات.

وأعلن محمد أحمد ألابو السكرتير العام للرئاسة على التلفزيون الرسمي أنه «تم تعيين الدكتور سوكسيه ماسرا رئيساً للوزراء، على رأس الحكومة الانتقالية».

لم يعد ماسرا من المنفى إلا في الثالث من نوفمبر بعد اتفاق مصالحة تم التوقيع عليه في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية في 31 أكتوبر.