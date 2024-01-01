شفيقة الشهاوي تترأس أول مجلس لكلية "إعلام بنات الأزهر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

ترأست الدكتورة شفيقة الشهاوي، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر القاهرة، المشرف على كلية الإعلام بنات، المجلس الأول لكلية الإعلام بنات بمدينة نصر، بعد بدء الدراسة بها لأول مرة هذا العام.

جاء المجلس بحضور الدكتور جمال النجار، الأستاذ بقسم الصحافة، والدكتورة أماني عبد الرؤوف، أستاذ ورئيس قسم الإذاعة والتلفزيون، والدكتورة منى عبد الجليل، أستاذ ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلان، والدكتورة ولاء عقاد، الأستاذ بقسم الإذاعة والتلفزيون، والدكتورة آيات رمضان، رئيس قسم الصحافة والنشر، والدكتورة دعاء الصعيدي، الأستاذ المساعد بقسم الصحافة والنشر، والدكتورة ريهام مرزوق، الأستاذ المساعد بقسم الإذاعة والتلفزيون.

في بداية الجلسة وجه أعضاء المجلس الشكر للإمام الأكبر على موافقته على إنشاء الكلية ودعمه المستمر للفكرة منذ بدايتها.

كما وجه المجلس الشكر لإدارة الجامعة، وثمن أعضاء المجلس الجهود التي بذلتها الدكتورة شفيقة الشهاوي عميدة الكلية في دعم كلية الإعلام ومنتسبيها، كما أكد الأعضاء على جاهزية الكلية لامتحانات الفصل الدراسي الأول التي من المقرر أن تنطلق غدا الثلاثاء ٢ يناير٢٠٢٤م للفرق الأربعة.

وفي سياق متصل، ناقش المجلس عدد من الملفات التي تعمل الكليةُ جاهدةً على استيفائها وإنجازها في أقرب وقت والتي تصب في صالح العملية التعليمية وتسعى لربط الطالبات بسوق العمل.

وافق مجلس جامعة الأزهر في جلسته التي عقدت في فبراير الماضي، على تحويل قسم الإعلام للبنات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة إلى كلية مستقلة.

وقال الدكتور محمد فكري نائب رئيس جامعة الأزهر، في تصريحات لمصراوي، إن كلية الإعلام الجديدة سيكون مقرها بمبنى كلية الدراسات الإسلامية للبنات بمدينة نصر، إلى أن بناء فرع جديد للكلية، مشيرا إلى أنه سيتم عرض القرار على المجلس الأعلى للأزهر.

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