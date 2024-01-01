تطبيق قرار ضبط أسعار السلع بالأسواق.. الحكومة تكشف تفاصيل جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال السفير محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن ضبط أسعار السلع جاءت بعد دراسات وتشاورات بشأن الإجراءات اللازمة لضبط السوق، وتقرر اعتبار 7 سلع استراتيجية.

وأشار الحمصاني، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الإثنين، إلى أنه من الممكن أن يتم إضافة سلع جديدة لقائمة السبع سلع، والهدف من هذه القرارات هو العمل على ضبط أسعار السلع، وتوفير السلع للمواطنين بأسعار عادلة.

ولفت إلى أن المخالف لقرارات مجلس الوزراء سيطبق عليه عقوبات وفقا للمادة 71 من قانون حماية المستهلك، منوها بأن كافة قرارات مجلس الوزراء تم تطبيقها فور نشرها في الجريدة الرسمية، وسيتم وضع السعر على السلع الفترة المقبلة، وسيكون مطبوعًا على المنتج.

ونوه بأن رئيس مجلس الوزراء يتابع تطبيق المنظومة بنفسه، وحال وجود أي مخالفة سيتم ضبطها.

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