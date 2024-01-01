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مسؤول أمريكي: سحب قوات إسرائيلية من غزة قد يكون بداية "عمليات أقل كثافة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - بي بي سي

اعتبر مسؤول أمريكي، أن قرار الاحتلال الإسرائيلي بسحب بعض قواته من غزة، هو على ما يبدو "بداية تحول تدريجي إلى عمليات أقل كثافة في شمال القطاع" بحسب وكالة رويترز.

نقلت الوكالة عن المسؤول الذي لم تسمّه، أن الاحتلال الإسرائيلي سحب دباباته من بعض أحياء مدينة غزة يوم الاثنين في الوقت الذي أعلنت فيه عن خطط لتغيير تكتيكاتها وتقليص أعداد قواتها، موضحاً أن ذلك قد يكون بداية التحول التدريجي إلى عمليات أقل كثافة في الشمال وهو ما تشجع عليه الولايات المتحدة.

وأضاف المسؤول أنه مازال هناك قتال في الشمال، وأشار إلى أن الخطوة الإسرائيلية "لا تعكس أي تغييرات في الجنوب" بحسب وكالة رويترز.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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