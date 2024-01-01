بايدن: أميركا مستعدة لتقديم المساعدة لليابان بعد الزلزال

اكد الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان، إن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم أي مساعدة لازمة لليابان بعد الزلزال الذي ضرب وسط البلاد اليوم الاثنين.
ولفت بايدن الى إن "الولايات المتحدة واليابان باعتبارهما حليفين وثيقين تربطهما صداقة عميقة توحد شعبينا. قلوبنا مع الشعب الياباني في هذا الوقت العصيب".
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