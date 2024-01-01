معاريف: أنباء عن هجوم شنه الحوثيون على سفينة حربية أميركية في البحر الأحمر

تحدثت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، عن أنباء عن هجوم شنه الحوثيون على سفينة حربية أميركية في البحر الأحمر. ولفتت الى إن تبادلا كثيفا لإطلاق النار جرى بين القوات الأميركية والحوثيين.

بدورها، تحدثت مصادر يمنية عن اشتباكات عنيفة بين زوارق حربية تابعة للحوثيين وسفينة حربية أميركية في البحر الأحمر.