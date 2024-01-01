خلال 4 أيام.. أبو عبيدة: القسـ.ـام تدمر 71 آلية عسكرية إسرائيلية وتقتـ.ـل 16 جنديا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، مساء الاثنين، عن تدمير 71 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا خلال الأيام الـ4 الماضية.

وقال أبو عبيدة، المتحدث العسكري باسم "كتائب القسام"، إن "مجاهدو القسام تمكنوا خلال الـ4 أيام الماضية من تدمير 71 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا، وأكد مجاهدونا قتل 16 جنديًا صهيونيًا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة".

وأضاف أبو عبيدة: "تم تنفيذ 42 مهمة عسكرية أوقعت عدداً من الجنود قتلى وجرحى وخلال تلك المهام تم استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم".

وواصل: "تم تفخيخ منزلين ونفقين في جنود العدو وحقل ألغام في آليات وجنود الاحتلال، إضافة لعمليتي قنص واستهداف مروحية في سماء القطاع، وأسقط مجاهدونا طائرتي استطلاع واستولوا على طائرة درون أخرى كما دكّوا مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال في قطاع غزة".

وختم الناطق باسم كتائب القسام: "وأمطر (مقاتلو القسام) مدينة تل أبيب وسط الكيان بوابل من صواريخ "M90".

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الماضي، بعد عملية "طوفان الأقصى" نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.

وأسفرت العملية عن مقتل نحو 1200 شخص، وأسر نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.

وتشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.