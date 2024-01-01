بعد تصريحات عن «الهجرة الطوعية».. حمـ.ـاس ترد على إسرائيل بشأن تهجير سكان غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدرت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" بيانا، مساء الإثنين، ردت فيه على تصريحات لوزراء في الحكومة الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة.

وقالت حماس في بيانها إن "تصريحات أقطاب حكومة الاحتلال الفاشية، حول تهجير شعبنا الفلسطيني، وآخرها حديث الإرهابي الوزير بن غفير عن تهجير شعبنا من قطاع غزة وإقامة المستوطنات فيه، هي أحلام يقظة، لن تجد طريقاً للتنفيذ، أمام صمود شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة، التي مرّغت أنف هذا العدو الفاشل بتراب غزة خلال معركة طوفان الأقصى".

وطالبت "حماس" المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بالعمل على تفعيل أدوات القانون الدولي في وجه هذه المواقف الفاشية، التي تعتبر جريمة حرب متكاملة، ومحاسبة قادة الكيان المحتل على جرائمهم المتواصلة بحق شعبنا والأطفال والمدنيين العزّل.

يأتي هذا ردا على تصريحات وزير أمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، والذي حث الغزاويين على الهجرة الطوعية وإعادة استيطان واحتلال القطاع مرة أخرى.

كما صرح وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بأن تحقيق وضمان الأمن في قطاع غزة يتحقق بمستوطنات يهودية كما هو الحال في الضفة الغربية، بحسب ما زعم.

ويأتي ذلك في ظل دعوات كثيرة من مسؤولي الاحتلال زاد صداها مؤخرا منذ بدء عدوان الاحتلال على سكان قطاع غزة، بالعمل بكل الطرق على تهجير سكان القطاع خارج أرضهم.