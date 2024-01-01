تنحي آخر ملكات أوروبا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أعلنت ملكة الدنمارك مارغريت الثانية أنها ستتنحى عن العرش في وقت لاحق خلال شهر يناير الجاري، أصبح ولي العهد الأمير فريدريك جاهزا لتولي المسؤولية.

تحدثت الملكة في خطابها التقليدي ليلة رأس السنة، وقالت في كلمة متلفزة «في 14 يناير 2024، وبعد 52 عاما من توليتي العرش خلفا لوالدي الحبيب، سأتنحى عنه ليعتليه نجلي ولي العهد الأمير فريدريك».

وخضعت الملكة لعملية جراحية كبيرة في الظهر خلال فبراير الماضي، مما جعلها عاجزة عن الظهور في العلن حتى أبريل، وأوضحت خلال خطابها «العملية الجراحية أثارت تساؤلات حول المستقبل ومسألة ما إذا كان الوقت قد حان لنقل المسؤوليات إلى الجيل التالي».

وتولت مارغريت العرش منذ وفاة والدها عام 1972، واحتفلت السنة الماضية بمرور 50 عاما على توليها الحكم في البلاد.

ومنذ وفاة قريبتها ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، باتت مارغريتي الملكة الوحيدة التي تحكم بلدا أوروبيا.

ويعد أغلب الدنماركيين مناصرين للملكية، وفق فرانس برس.

وخلال السنة الفائتة، شارك الآلاف منهم في الاحتفالات لمناسبة مرور 50 عاما على توليها العرش.

وحظر الدستور الدنماركي تولي المرأة عرش البلاد حتى عام 1953، بعد ضغوط من حكومات حريصة على الحداثة في الدولة التي تقوم على ملكية دستورية.

أما الأمير فريدريك (55 عاما)، فإنه تمكن من ترسيخ اسمه بشكل هادئ في ظل حكم والدته، ويتمتع بشعبية كبيرة «تتجاوز 80 بالمئة» بين الدنماركيين.

ونقلت وكالة فرانس برس، عن المؤرخ سيباستيان أولدن يورغنسن، أن الأمير وزوجته المحامية الأسترالية «تسلما زمام السلطة تدريجيا على مدار السنوات القليلة الماضية، ولكن ببطء واعتمادا على تراجع حيوية الملكة».

والتقى الزوجان في حانة بمدينة سيدني الأسترالية عام 2004، حينما كان الأمير هناك لتشجيع بعثة بلاده في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.

وتزوج الثنائي في كوبنهاغن عام 2004. ومن الذكريات الطريفة أنه حينما حاول التعرف عليها لم تكن تعلم شخصيته، وقالت في حوار سابق نقلته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إنه بعد الحديث لنصف ساعة «جاء شخص وقال لي: هل تعلمين من هؤلاء الناس؟».

وعرف فريدريك في مطلع التسعينيات بأنه «أمير حفلات مدلل»، وكان «يشعر بالاستياء من والديه لإهمالهما له لصالح التزاماتهما الملكية، وكان يعوض ذلك في حياة السيارات السريعة والحفلات، لكن تغير الوضع بعدما تخرج في جامعة آرهوس العريقة في الدنمارك عام 1995»، وفق صحيفة «غارديان» البريطانية.

وقالت الخبيرة في شؤون العائلة المالكة في الدنمارك، غيتي ريدر، لفرانس برس «لم يكن متمردا بالمعنى الدقيق للكلمة، لكنه حينما كان طفلا وشابا، لم يكن يشعر بالارتياح للاهتمام الكبير من وسائل الإعلام ومن فكرة أنه سيصبح ملكا»، وأضافت «اكتسب الثقة فقط في منتصف العشرينات من عمره».

وأشارت صحيفة «غارديان» إلى أنه كان أول فرد من العائلة المالكة في الدنمارك ينهي تعليمه الجامعي.

وخلال دراسته في جامعة هارفارد بالولايات المتحدة، استخدم اسما مستعارا هو «فريدريك هنريكسن»، في إشارة إلى والده الدبلوماسي الفرنسي، هنري دي مونبيزات، الذي عرف بالأمير هنريك بعد زواجه من الملكة مارغريت.

وأوضحت الصحيفة أن اللقب حصل عليه بسبب امتلاء زي الغوص الخاص به، بالماء، خلال خدمته في البحرية، وكان يتمايل في حركته مثل البطريق خلال أحد التمرينات.

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