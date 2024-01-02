خارجية ايران: عضويتنا في مجموعة "بريكس" بدأت رسميا اعتبارا من اليوم

اعلن متحدث وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كناني إن عضوية بلاده في مجموعة “بريكس” بدأت رسميا اعتبارا من اليوم.

وأشار كناني في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة طهران، إلى أن بلاده تم قبولها عضوا في “بريكس” ضمن نطاق اتفاقية موقعة سابقا، وأن العضوية الرسمية بدأت اعتبارا من 1 كانون الثاني الجاري.

وحول العلاقات الأرمينية الأذربيجانية، قال كناني إنهم “يدعمون دائما تطوير العلاقات بين يريفان وباكو”.

من جهة أخرى، أعلن كناني إطلاق سراح المواطن الإسباني سانتياغو سانشيز، الذي كان معتقلا في إيران، وأنه سيعود إلى بلاده. وأوضح أن “إطلاق سراح سانشيز يأتي في إطار النهج الإنساني والعلاقات الودية والتاريخية بين البلدين، وتم بما يتوافق مع القانون”.