صادقت الهيئة العامة للكنيست على إرجاء انتخابات السلطات المحلية حتى 27 شباط المقبل، وذلك في أعقاب قرار بهذا الشأن اتخذته الحكومة الإسرائيلية، صادقت عليه لاحقا لجنة الداخلية في الكنيست.
يأتي ذلك في أعقاب القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية بهذا الشأن، في جلستها الأسبوعية التي عقدت أمس، الأحد، إثر المعطيات التي قدمها الجيش حول تعذّر تسريح مرشحين يخدمون ضمن قوات الاحتياط التي تحارب في غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر الكنيست الاسرائيلي يصادق على إرجاء الانتخابات المحلية مجددا حتى 27 شباط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.