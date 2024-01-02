الكنيست الاسرائيلي يصادق على إرجاء الانتخابات المحلية مجددا حتى 27 شباط

صادقت الهيئة العامة للكنيست على إرجاء انتخابات السلطات المحلية حتى 27 شباط المقبل، وذلك في أعقاب قرار بهذا الشأن اتخذته الحكومة الإسرائيلية، صادقت عليه لاحقا لجنة الداخلية في الكنيست.

يأتي ذلك في أعقاب القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية بهذا الشأن، في جلستها الأسبوعية التي عقدت أمس، الأحد، إثر المعطيات التي قدمها الجيش حول تعذّر تسريح مرشحين يخدمون ضمن قوات الاحتياط التي تحارب في غزة.