البحرية الأميركية تعيد حاملة طائرات في شرق المتوسط إلى قاعدتها في فيرجينيا

اعلنت البحرية الأميركية إن حاملة الطائرات "جيرالد آر. فورد" ستعود إلى قاعدتها الأصلية في فيرجينيا تاركة شرق البحر المتوسط بعد أن جاءت لدعم إسرائيل في أعقاب هجوم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في السابع من تشرين الأول.

وأصبحت حاملة الطائرات الأميركية رمزا قويا للدعم الأمريكي لإسرائيل بعد توجهها سريعا للقرب من إسرائيل بعد هجوم "طوفان الاقصى". وتعمل الحاملة بالطاقة النووية وهي أحدث حاملة طائرات تابعة للبحرية تقل على متنها أكثر من 4000 فرد وثمانية أسراب من الطائرات.

وأطال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أمد بقاء الحاملة ثلاث مرات أملا في أن يؤدي وجودها إلى ردع إيران وجماعات متحالفة معها، وتحديدا حزب الله اللبناني، عن مهاجمة إسرائيل.

وقالت البحرية الأميركية "ستواصل وزارة الدفاع تعزيز موقف قوتها الجماعية في المنطقة لردع أي دولة أو طرف غير دولة من تصعيد هذه الأزمة خارج غزة".