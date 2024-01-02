شكرا لقرائتكم خبر عن "سيواجه نهايته".. تصريحات خطيرة لكوريا الجنوبية ضد جارتها الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شنت كوريا الجنوبية هجوما كلاميا على جارتها الشمالية، في خضم التصعيد المستمر بينهما.

وقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون-سيك، إن كوريا الشمالية ترتكب أعمالا مستفزة

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الصراع بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية

وأضاف: ينبغي تدرك أن أعمالها الاستفزازية التي تهدد بلاده لن تمثل سوى مقدمة لتدميرها.

وبين أن التهديدات الاستفزازية من قبل كوريا الشمالية ستستمر في العام الجديد، داعيا إلى تعزيز الاستعدادات.

وتابع: "في هذا الوضع الأمني الخطير، يحتاج الجيش إلى تعزيز استعداده للتغلب على العدو".

مناورات مدفعية بالذخيرة الحية

وذكر أن "القوة الهائلة" فقط يمكنها الحفاظ على "السلام الحقيقي"، وليس الكلمات أو الأوراق أو الوهم الباطل.

ولفت قائلا: "إذا قام العدو باستفزازات، فلنسحق استعداداته وقدراته على القيام باستفزازات إضافية بالكامل من خلال معاقبته بشكل فوري وبقوة وحتى النهاية".

وكان الجيش الكوري الجنوبي أجرى في وقت سابق، مناورات مدفعية بالذخيرة الحية، فيما حذرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أمس الأحد، كوريا الشمالية بشأن خططها لبناء المزيد من الأسلحة الاستراتيجية.

استعدادات كوريا الشمالية للحرب

وقالت إن نظام "كيم" سيواجه نهايته إذا حاولت بيونج يانج استخدام الأسلحة النووية ضد الجنوب.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون وصف العلاقات بين الكوريتين بأنها علاقات "دولتين معاديتين لبعضهما".

ودعا هو الآخر إلى تكثيف الاستعدادات لإخضاع كامل أراضي كوريا الجنوبية، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.