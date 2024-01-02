كوريا الجنوبية تحذر الجارة الشمالية من الدمار

ابوظبي - سيف اليزيد - حذّر وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون-سيك، الاثنين، من أن أعمال كوريا الشمالية الاستفزازية لن تمثل سوى مقدمة لتدميرها.

يأتي هذا التحذير بعد أن وصف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، العلاقات بين الكوريتين بأنها علاقات "دولتين معاديتين لبعضهما"، ودعا إلى تكثيف الاستعدادات "لإخضاع كامل أراضي كوريا الجنوبية"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وأضاف شين، في رسالة بمناسبة رأس السنة الميلادية "يجب أن نجعل كوريا الشمالية تشعر في أعماقها بأن السلوك الاستفزازي المتهور الذي يهدد كوريا الجنوبية سيصبح قريبا مقدمة لتدميرها (كوريا الشمالية)".

وقال شين إن التهديدات الاستفزازية من قبل كوريا الشمالية ستستمر في العام الجديد، مشيرا إلى نتائج اجتماع الحزب الحاكم في الجارة الشمالية، ودعا إلى تعزيز الاستعدادات.

وأضاف وزير الدفاع الكوري الجنوبي "في هذا الوضع الأمني الخطير، يحتاج الجيش إلى تعزيز استعداده للتغلب على العدو"، مضيفا أن "القوة الهائلة" فقط يمكنها الحفاظ على "السلام الحقيقي"، وليس الكلمات أو الأوراق أو الوهم الباطل.

وتابع وزير الدفاع الكوري الجنوبي "إذا قام العدو باستفزازات، فلنسحق استعداداته وقدراته على القيام باستفزازات إضافية بالكامل من خلال معاقبته بشكل فوري وبقوة وحتى النهاية".

وقال الجيش الكوري الجنوبي إنه أجرى، في وقت سابق الاثنين، مناورات مدفعية بالذخيرة الحية. وأوضح الجيش أن حوالي 330 جنديا من لواء المدفعية في فرقة المشاة الثالثة أطلقوا حوالي 150 قذيفة مدفعية خلال التدريبات في ميدان إطلاق نار في منطقة خط المواجهة المركزية بناء على سيناريو يقوم فيه العدو أولا باستفزازات بالذخيرة النارية.

وحذرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، الأحد، كوريا الشمالية بشأن خططها لبناء المزيد من الأسلحة الاستراتيجية، قائلة إن نظام كيم جونغ أون، سيواجه نهايته إذا حاولت بيونغ يانغ استخدام الأسلحة النووية ضد الجنوب.